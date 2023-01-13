Офис Зеленского обвинил Россию в «краже» Королева

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак обвинил Россию в «краже» имени советского конструктора Сергея Королева, который якобы был украинским ученым. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

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Политик написал пост, приуроченный ко дню рождения Королева — 12 января. Ермак напомнил, что Королев — гений ракетостроения, который осуществил мечту человечества о космосе. По мнению представителя администрации Зеленского, российская сторона «всегда стремилась украсть имена таких людей, как и всю историю».