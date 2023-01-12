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26 минут назад

Киев заявил о подготовке проекта резолюции ООН по трибуналу против РФ

Елена Прошина

Киев вынесет на обсуждение в 2023 году проект резолюции Генассамблеи ООН о создании специального трибунала против России. Об этом сообщила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, передает «РИА Новости».

Киев заявил о подготовке проекта резолюции ООН по трибуналу против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она призвала страны-члены ООН «поддержать эту резолюцию», поскольку создание спецтрибунала в связи «с агрессией» Россией необходимо. По слова Джапаровой, проект будет представлен на рассмотрение Генассамблеи «позднее в этом году».

Также она отметила, что Киев намерен сделать приоритетом номер один в ООН в феврале «резолюцию, посвященную мирному плану» президента Украины Владимира Зеленского. В него легли десять пунктов. Над их обсуждением будет работать постпред Сергей Кислица.

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