В США не увидели признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии

В США не видят признаков подготовки наступательных операций на Украину из Белоруссии, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер, передает ТАСС.

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На вопрос о возможном «весеннем наступлении» РФ на Украину «из Белоруссии» Райдер ответил, что Пентагон внимательно следит за военными маневрами белорусско-российских сил.

«Мы знаем, что российские войска провели учения с белорусскими войсками, но на данный момент нет никаких признаков какой-либо [подготовки] наступательных действий», — указал он.

Представитель Пентагона также отметил, что США продолжат вести наблюдение «за любыми перемещениями войск или техники, которые могут вызвать беспокойство».

В декабре прошлого года командующий украинского Оперативного командования Юг, генерал-майор Андрей Ковальчук утверждал в интервью Sky News, что украинская армия готовится к новому возможному наступлению российских войск с территории Белоруссии в феврале 2023 года.

О том же говорил и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он предположил, что российские войска якобы могут начать наступление на Киев со стороны Белоруссии.