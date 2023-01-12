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2 часа назад

Британский преподаватель удивился уровню жизни россиян

Вечерняя Москва

Преподаватель Королевского университета Белфаста, доктор философии Александр Титов рассказал о своем посещении России спустя почти год с начала спецоперации на Украине. Об этом он написал в статье для издания The Conversation.

Британский преподаватель удивился уровню жизни россиян
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя МоскваАлександр Кочубей / Вечерняя Москва

Титов съездил в родной Санкт-Петербург и удивился нормальному уровню жизни в России. По его словам, реальная картина идет вразрез с заявлениями западных СМИ, которые говорят «о гибели и мраке» России из-за введенных ограничений.

В своей статье автор указал на то, что кредитные организации функционируют в штатном режиме, а зарплаты и пенсии выплачиваются исправно. Прилавки магазинов забиты товарами, а тенденции дефицита не наблюдается.

Приобрести западные товары, по мнению Титова, сегодня также не составляет особого труда.

— Один из самых больших уроков из моей поездки — это огромный разрыв между представлениями о России на Западе и тем, что вы видите, когда приезжаете туда, — рассказал преподаватель.

В 2023 году россияне смогут посетить с туристическими целями не только Турцию, Египет, ряд стран СНГ и Эмираты, но и азиатские направления. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал турагент Дмитрий Мир.

В мире,Александр Титов,
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