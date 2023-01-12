Британский преподаватель удивился уровню жизни россиян

Преподаватель Королевского университета Белфаста, доктор философии Александр Титов рассказал о своем посещении России спустя почти год с начала спецоперации на Украине. Об этом он написал в статье для издания The Conversation.

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Титов съездил в родной Санкт-Петербург и удивился нормальному уровню жизни в России. По его словам, реальная картина идет вразрез с заявлениями западных СМИ, которые говорят «о гибели и мраке» России из-за введенных ограничений.

В своей статье автор указал на то, что кредитные организации функционируют в штатном режиме, а зарплаты и пенсии выплачиваются исправно. Прилавки магазинов забиты товарами, а тенденции дефицита не наблюдается.

Приобрести западные товары, по мнению Титова, сегодня также не составляет особого труда.

— Один из самых больших уроков из моей поездки — это огромный разрыв между представлениями о России на Западе и тем, что вы видите, когда приезжаете туда, — рассказал преподаватель.