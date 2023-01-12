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34 минуты назад

Арнольд Шварценеггер снялся в клипе украинской группы Kalush Orchestra

Газета.Ru

Американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер снялся в клипе украинской группы Kalush Orchestra. Клип представлен на YouTube-канале исполнителей.

Шварценеггер снялся в клипе победившей на «Евровидении» украинской группы
Фото: Пресс-служба мэрии КиеваПресс-служба мэрии Киева

В начале композиции Шварценеггер обратился к украинскому народу. Он заявил, что "в это очень тяжелое время у каждого может быть мечта" и что "каждый может претворить ее в жизнь".

В конце клипа Шварценеггер стоит вместе с украинским коллективом и произносит название песни на украинском языке – "Щедрий вечір".

Украина выиграла «Евровидение»

В прошлом году Kalush Orchestra стали победителями музыкального конкурса "Евровидение". Позднее стало известно, что они продали свой приз - хрустальный микрофон - на благотворительном аукционе за $900 тыс. Украинский телеведущий Сергей Притула, руководитель благотворительного фонда, сообщил, что эти средства пойдут на приобретение беспилотников PD-2 для украинской армии.

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В мае 2020 года Шварценеггер поздравил жителей Киева с днем города на украинском языке. В 2018 году он посещал украинскую столицу. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "его другу Арни" понравилась столица.

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