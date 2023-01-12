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50 минут назад

Во Франции усилили контроль за соблюдением санкций против России

ТАСС

Операция по контролю за соблюдением заморозки активов в связи с антироссийскими санкциями прошла в департаменте Приморские Альпы на юге Франции. Об этом сообщает в четверг Министерство экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции.

Во Франции усилили контроль за соблюдением санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что проверка велась прежде всего в отношении риелторских агентств, "открывшихся в некоторых коммунах Приморских Альп". Выяснилось, что 60% проверенных Генеральным управлением по конкуренции, потреблению и борьбе с уклонением от уплаты налогов (DGCCRF) агентств "не следовали обязательствам или не знали о них". Среди "невыполненных обязательств" приводятся "проверка имен клиентов в национальном реестре заморозки активов" и последующая их заморозка, а также сообщение в DGCCRF о наличии таких активов.

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"Данная операция была частью усиленной системы санкций, введенных ЕС и французскими властями в ответ на вторжение России в Украину, - гласит коммюнике. - Вслед за проведенными проверками будут предприниматься необходимые действия, а также проводиться новые проверки".

"Участие профессионалов в области недвижимости наряду с государственными службами необходимо для обеспечения успеха мер по замораживанию активов", - заявил глава Минэкономики Брюно Ле Мэр.

Он также призвал торговые федерации, торгово-промышленные палаты и работников сфер, в которых производилась заморозка активов, активно сотрудничать с властями.

В марте 2022 года Ле Мэр заявил, что Франция заморозила средства ЦБ РФ на сумму €22 млрд, а также счета и недвижимость частных лиц, подпавших под антироссийские санкции западных стран. Ле Мэр уточнил, что заморозка недвижимости не подразумевает отчуждение имущества в пользу государства. Речь идет о том, чтобы владельцы не смогли ее перепродать или использовать с целью получения прибыли. В настоящее время ведомство продолжает поиск активов, которые подпадают под действие санкций, чтобы также их заблокировать.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

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