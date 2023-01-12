В ООН назвали условие для посредничества Гутерреша по Украине

Генсек ООН Антониу Гутерреш готов стать посредником по Украине, если его об этом попросят все стороны. Такое заявление сделал официальный представитель Стефан Дюжаррик, передает «РИА Новости».
«Позиция генсека неизменна. Как и в любом конфликте, он всегда готов к посредничеству, если все стороны, вовлеченные в конфликт, попросят его об этом», — ответил Дюжаррик на соответствующий вопрос.
Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар сообщал, что «саммит мира», который Киев предложил провести при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша, планируется провести 24 февраля в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.