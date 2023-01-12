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11 минут назад

"Радио Свобода" открыло офисы в Риге и Вильнюсе

ТАСС

Финансируемое из госбюджета США радио "Свобода/Свободная Европа" (РСЕ/РС, признано в РФ СМИ-иноагентом) открыло в четверг новый офис в Риге, одной из задач которого будет вещание на российскую территорию. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе медиахолдинга.

"Радио Свобода" открыло офисы в Риге и Вильнюсе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет об одном из крупнейших хабов компании, в котором будут работать журналисты нескольких русскоязычных подразделений, в том числе русской службы радио, телеканала "Настоящее время" (признано в РФ СМИ-иноагентом). Так, отмечается в заявлении, в латвийскую столицу перенесена, в частности, большая часть проектов, которые раньше входили в зону ответственности редакции русской службы медиахолдинга в российской столице. Московское бюро было закрыто в марте прошлого года. На церемонии открытия нового офиса руководитель РСЕ/РС Джейми Флай утверждал, что журналисты компании будут "информировать русскоязычную аудиторию в России и за ее пределами".

На этой неделе медиахолдинг также открыл новый офис в Вильнюсе, который занимается вещанием на белорусском и русском языках для аудитории в Белоруссии.

Деятельность РСЕ/РС курирует Агентство США по глобальным медиа. Это независимое агентство американского правительства, цель которого продвигать американские идеи и ценности за рубежом.

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