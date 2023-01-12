В Госдепе США объяснили причину давления на Сербию и Косово

Сотрудник Государственного департамента США Дерек Шолле заявил, что дипломатическое давление на Сербию и самопровозглашенную республику Косово обусловлено желанием «не дать метастазам насилия распространиться». Об этом сообщает Financial Times.
«Мы были обеспокоены в связи с тем, что насилие даст метастазы... Последнее, чего кто-либо хочет сейчас – это кризис в этой части мира, учитывая, что недалеко у нас крупнейший кризис со времен Второй мировой войны... Мы не хотим кризисной дипломатии. Сначала номерные знаки, потом баррикады, мы не хотим чего-то еще на следующей неделе», – рассказал Шолле.
Ранее он посетил с визитом Северную Македонию, где провел встречи с премьером, министром обороны и главой МИД. После этого Шолле посетил Приштину, где провёл переговоры с президентом самопровозглашенного Косово Вьосой Османи.
Ранее президент Сербии Вучич выразил надежду на то, что США надавят на руководство Косово.