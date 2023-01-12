В Госдепе США объяснили причину давления на Сербию и Косово

«Мы были обеспокоены в связи с тем, что насилие даст метастазы... Последнее, чего кто-либо хочет сейчас – это кризис в этой части мира, учитывая, что недалеко у нас крупнейший кризис со времен Второй мировой войны... Мы не хотим кризисной дипломатии. Сначала номерные знаки, потом баррикады, мы не хотим чего-то еще на следующей неделе», – рассказал Шолле.