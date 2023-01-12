У Эрдогана появится собственный музей

Турецкий журналист Мурат Сабунчу заявил, что в Турции откроется музей действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на колонку Сабунчу на портале T24.

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Журналист уточнил, что музей откроется в районе Касымпаша, где Эрдоган провёл первые годы жизни. Музей будет посвящён жизни президента, его семье, игре в футбол и даже времени, которое Эрдоган провёл в тюрьме. Кроме того, музей расскажет и о деятельности политика на посту президента – экспозиция будет включать наиболее важные речи Эрдогана, например, его выступления в ООН.

Отмечается, что проект музея одобрил лично глава государства. Планируется, что здание оформят в стиле, свойственной османам и сельджукам, а у входа будет разбит большой сад.

По словам Сабунчу, музей собираются открыть до всеобщих выборов, которые назначены на 18 июня 2023 года.