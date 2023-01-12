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28 минут назад

Байден рассказал о самочувствии первой леди США после операции

ТАСС

Первая леди США Джилл Байден чувствует себя хорошо после перенесенной в среду операции для лечения рака кожи. Об этом заявил в четверг журналистам в Белом доме президент США Джо Байден.

Байден рассказал о самочувствии первой леди США после операции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Она восстанавливается. Будет какое-то время чувствовать недомогание из-за процедур на глазах", - сказал американский лидер. По его словам, Джилл Байден находилась под наркозом в течение пяти часов. "Риск возвращения рака составляет 0-1%. Слава богу, она чувствует себя по-настоящему хорошо", - отметил глава администрации США.

Как сообщил ранее Белый дом, первая леди США посетила в среду медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд в окрестностях Вашингтона, где ей провели хирургическую операцию для лечения рака кожи, удалив новообразования на лице. Как уточнил лечащий врач президента США Кевин О'Коннор, была проведена так называемая операция по методу Моса для удаления раковых тканей над правым глазом. Кроме того, он пояснил, что перед операцией был выявлен еще один участок кожи, на котором были обнаружены раковые ткани, он также был удален.

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