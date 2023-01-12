У Эрдогана появится собственный музей

президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии выборов появится музей, посвященный его личности. Об этом сообщил в четверг турецкий журналист Мурат Сабунчу в своей колонке, опубликованной на сайте портала T24.
По данным журналиста, располагаться музей будет в районе Касымпаша, где прошли первые годы Эрдогана. Экспозицию посвятят жизни турецкого лидера, она будет состоять из фотографий и видеоинсталляций, которые будут транслироваться на телеэкранах и проецироваться на стенах здания. Также посетителям покажут генеалогическое древо семьи турецкого лидера, его игру в футбол за различные стамбульские молодежные клубы во время учебы в университете и даже месяцы, проведенные в тюрьме.
Не обойдут вниманием организаторы музея и деятельность Эрдогана на посту президента. В экспозиции будут представлены наиболее важные речи главы государства, например, выступления в ООН, а также его участие в возвращении Айя-Софии статуса мечети.
В музее также представят экспонаты, посвященные членам семьи Эрдогана, в особенности его супруге Эмине (урожденная Гюлбаран).
Согласно проекту, одобренному лично главой государства, в здании музея будет несколько этажей, его оформят в архитектурном стиле, свойственной османам и сельджукам. У музея планируется разбить большой сад, а сама территория будет находиться на набережной залива Золотой Рог.
Как отмечает Сабунчу, музей планируется открыть до всеобщих выборов, назначенных на 18 июня 2023 года, когда жители Турции будут голосовать за президента страны и членов парламента.