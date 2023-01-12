Рада легализовала службу иностранцев в полку "Азов"

Верховная рада приняла в четверг закон, легализующий статус иностранцев, присоединившихся к экстремистскому военному формированию "Азов" (признан в РФ террористической организацией) и дает им возможность принять украинское гражданство. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

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"Определен порядок прохождения военной службы иностранцами. Законопроект касается, в частности, полка "Азов", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что за законопроект высказались 321 из 450 депутатов Верховной рады.

Гончаренко добавил, что после начала специальной военной операции России в феврале на Украину стали прибывать иностранцы, чтобы принять участие в боевых действиях на украинской стороне. Однако, как отметил депутат, статус некоторых из них не был урегулирован украинским законодательством, поскольку принятый в апреле Верховной радой закон позволял иностранцам служить в разведке и по контракту в Вооруженных силах Украины (ВСУ), но не касался других силовых структур.

"В частности, (в принятом ранее законе - прим. ТАСС) указывались только подразделения, которые подчиняются ВСУ. Не были включены образовавшиеся при Национальной гвардии Украины подразделения. Именно таким подразделением является полк "Азов". В связи с этим военнослужащие-иностранные граждане, проходящие службу, в частности, в полку "Азов", не могли легально находиться на территории Украины и в будущем не могли получить украинское гражданство", - пояснил Гончаренко.

Он добавил, что принятый Радой закон изменил положение, легализовав нахождение на территории Украины иностранцев, вступивших в "Азов" и подобные формирования.

"Азов" - добровольческий батальон, сформирован в Мариуполе в мае 2014 года, в сентябре преобразован в полк. 10 ноября 2014 года на тот момент глава МВД Арсен Аваков подписал приказ о переводе "Азова" в состав Нацгвардии. Командование и значительная часть состава придерживаются праворадикальных, неонацистских, расистских и антисемитских взглядов.