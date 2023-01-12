Посла Швеции вызвали в МИД Турции из-за акции в поддержку курдов в Стокгольме

Посол Швеции в Анкаре Стаффан Херрстрем был вызван в четверг в МИД Турции из-за прошедшей 11 января в Стокгольме акции в поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической). Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на диписточники.

Послу был выражен "решительный протест".

"Было передано решительное осуждение и требование не допускать подобных террористических акций, которые являются явным нарушением обязательств Швеции и открытой угрозой нашей стране", - сообщил диписточник.

Послу передано, что Анкара ждет, что виновные в организации этой акции будут найдены и преданы суду.