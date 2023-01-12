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41 минуту назад

СМИ: посла Швеции вызвали в МИД Турции из-за акции в поддержку курдов в Стокгольме

ТАСС

Посол Швеции в Анкаре Стаффан Херрстрем был вызван в четверг в МИД Турции из-за прошедшей 11 января в Стокгольме акции в поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической). Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на диписточники.

Посла Швеции вызвали в МИД Турции из-за акции в поддержку курдов в Стокгольме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Послу был выражен "решительный протест".

"Было передано решительное осуждение и требование не допускать подобных террористических акций, которые являются явным нарушением обязательств Швеции и открытой угрозой нашей стране", - сообщил диписточник.

Послу передано, что Анкара ждет, что виновные в организации этой акции будут найдены и преданы суду.

В ходе акции, в которой приняли участие несколько сотен человек, как отмечает телеканал, были допущены оскорбительные действия в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Замглавы правящей в Турции Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш назвал произошедшее "нападением не только на турецкого президента, но и на всю Турцию".

В мире,Реджеп Эрдоган,Партия справедливости и развития,Рабочая партия Курдистана,МИД Турции,
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