Посла Швеции вызвали в МИД Турции из-за акции в поддержку курдов в Стокгольме

Посол Швеции в Анкаре Стаффан Херрстрем был вызван в четверг в МИД Турции из-за прошедшей 11 января в Стокгольме акции в поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической). Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на диписточники.
Послу был выражен "решительный протест".
"Было передано решительное осуждение и требование не допускать подобных террористических акций, которые являются явным нарушением обязательств Швеции и открытой угрозой нашей стране", - сообщил диписточник.
Послу передано, что Анкара ждет, что виновные в организации этой акции будут найдены и преданы суду.
В ходе акции, в которой приняли участие несколько сотен человек, как отмечает телеканал, были допущены оскорбительные действия в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Замглавы правящей в Турции Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш назвал произошедшее "нападением не только на турецкого президента, но и на всю Турцию".