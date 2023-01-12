Байден прокомментировал наличие секретных документов у него дома

Президент США Джо Байден прокомментировал наличие у секретных документов у него дома в личной библиотеке. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, юристы действительно обнаружили секретные документы, которые были недостаточно хорошо защищены. Кроме того, он добавил, что юристы сразу же сообщили об этом в Минюст Соединенных Штатов.