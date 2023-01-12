Байден прокомментировал наличие секретных документов у него дома

Президент США Джо Байден прокомментировал наличие у секретных документов у него дома в личной библиотеке. Его слова приводит ТАСС.
По его словам, юристы действительно обнаружили секретные документы, которые были недостаточно хорошо защищены. Кроме того, он добавил, что юристы сразу же сообщили об этом в Минюст Соединенных Штатов.
Ранее помощники американского политика нашли вторую партию секретных документов, связанных с главой Белого дома. Уточняется, что бумаги хранились в месте вне вашингтонского офиса, которое Байден занял после ухода из администрации экс-лидера страны Барака Обамы