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1 час назад

Байден прокомментировал наличие секретных документов у него дома

Lenta.ru

Президент США Джо Байден прокомментировал наличие у секретных документов у него дома в личной библиотеке. Его слова приводит ТАСС.

Байден прокомментировал наличие секретных документов у него дома
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, юристы действительно обнаружили секретные документы, которые были недостаточно хорошо защищены. Кроме того, он добавил, что юристы сразу же сообщили об этом в Минюст Соединенных Штатов.

Ранее помощники американского политика нашли вторую партию секретных документов, связанных с главой Белого дома. Уточняется, что бумаги хранились в месте вне вашингтонского офиса, которое Байден занял после ухода из администрации экс-лидера страны Барака Обамы

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