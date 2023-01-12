Украина вышла из еще двух соглашений со странами СНГ

Верховная рада проголосовала за выход из еще двух соглашений со странами СНГ. Речь идет о документах, касающихся разрешения экономических споров и передачи для принудительного лечения, страдающих психическими расстройствами. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил депутат парламента страны Алексей Гончаренко.

«Украина выходит из очередных соглашений со странами СНГ. Сегодня за это решение проголосовала Верховная Рада», — написал он.

Гончаренко уточнил, что речь идет о соглашении о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности. Данный документ был заключен странами СНГ в 1992 году. Также власти Украины приняли решение выйти из соглашения о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами для проведения принудительного лечения. Эта конвенции действовала с 1997 года.