Анонсированы переговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ближайшие дни провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским, заявил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч. Он добавил, что стороны обсудят вопрос гуманитарного коридора, пишет ТАСС.

«Эрдоган проведет переговоры с Путиным и Зеленским сегодня или завтра для создания гуманитарного коридора», - отметил Малкоч.

Ранее сообщалось, что в среду, 11 января, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом.