В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
14 минут назад

Глава Турции обсудит с Путиным и Зеленским вопрос гумкоридора

Илья Родин

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ближайшие дни провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским, заявил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч. Он добавил, что стороны обсудят вопрос гуманитарного коридора, пишет ТАСС.

Анонсированы переговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Эрдоган проведет переговоры с Путиным и Зеленским сегодня или завтра для создания гуманитарного коридора», - отметил Малкоч.

Ранее сообщалось, что в среду, 11 января, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом.

Эрдоган предложил Путину одностороннее прекращение боевых действий

Москалькова рассказала, что тема гуманитарного коридора на встрече не поднималась. Она уточнила, что обсудила с коллегой вопрос об эвакуации гражданских лиц.

В мире,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Татьяна Москалькова,Владимир Путин,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители