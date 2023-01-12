Украинский посол сообщил об отводе части ВСУ к границе с Белоруссией

Киев отвел часть войск на север страны. Об этом в четверг, 12 января, сообщил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко.
— Нам приходится держать войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом, — заявил он телеканалу Sky News.
Белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин 10 октября 2022 года приняли решение о совместном развертывании региональной группировки войск. В ее основу войдут армия и Вооруженные силы Белоруссии. Причиной такого решения стало обострение на западных границах Союзного государства
По словам заместителя главы МИД России Михаила Галузина, основная задача совместной российско-белорусской группировки войск заключается в том, чтобы дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию Белоруссии. Дипломат посчитал некорректными заявления, согласно которым она может быть задействована в ходе спецоперации на Украине.