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50 минут назад

Папа Римский Франциск помолился за мир на Украине перед белорусской иконой

ТАССиещё 1

Папа римский Франциск помолился перед Жировицкой иконой Богоматери, одной из наиболее почитаемых в Белоруссии. Как сообщает в четверг портал Vatican News, понтифик вознес молитву "за возлюбленную Белоруссию и за мир, особенно на Украине" в среду по завершении коллективной аудиенции.

Папа Римский Франциск помолился за мир на Украине перед белорусской иконой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Список чудотворной иконы, изображающей Богоматерь с младенцем, был временно установлен в зале Павла VI. Как отмечается, эта икона находится в украинском грекокатолическом храме святых Сергия и Вакха в Риме и "объединяет белорусский и украинский народы", которые одинаково почитают икону.

Согласно легенде, икона явилась в 1470 году близ деревни Жировичи детям-пастухам в лесу, который принадлежал литовскому вельможе Александру Солтану. Он хотел спрятать образ, заперев в ларец, но он оттуда исчез и появился в том же месте, что и раньше. Тогда Солтан распорядился построить там церковь в честь Пресвятой Богородицы. Позже там возник мужской монастырь. Копию в виде фрески Жировицкой иконы обнаружили в Риме в начале XVIII века, и тогда были выполнены списки. Есть немало свидетельств о многих чудесах, происходивших после молитвы перед иконой и в Белоруссии, и ее копией в Риме, отмечается на портале.

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