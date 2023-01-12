Между Грузией и Арменией отменили паспортный режим

Премьер-министры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян в Ереване подписали соглашение, позволяющее гражданам двух стран совершать взаимные поездки по удостоверению личности. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Грузии.
"После завершения экономической межправительственной комиссии премьер-министры Грузии и Армении подписали документ, согласно которому действующий безвизовый режим между Грузией и Республикой Арменией упрощается еще больше и отныне граждане будут пересекать границу с биометрическими удостоверениями личности", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в работе заседания межправкомиссии приняли участие члены правительства Грузии и Армении, а также представители различных ведомств.