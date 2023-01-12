Поддержка главы Украины Владимира Зеленского со стороны Вашингтона обостряет и без того крайне серьезную проблему с коррупцией в стране, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Наши подарки только порождают больше коррупции [на Украине], чем было бы без нашего вмешательства», - подчеркнул Макгрегор.

По оценке полковника, Киев на протяжении многих лет страдал от коррупции из-за олигархов, действующих в своих интересах в условиях политической и социальной нестабильности.

В настоящее время, отметил эксперт, ситуация значительно ухудшилась, ее уровень достиг пиковых значений. Он добавил, что Штаты создали на Украине особую экономику, которая «полностью зависит от американской помощи».