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1 час назад

В США предсказали, что финансовая помощь Украине обернется против нее

Илья Родин

Поддержка главы Украины Владимира Зеленского со стороны Вашингтона обостряет и без того крайне серьезную проблему с коррупцией в стране, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Наши подарки только порождают больше коррупции [на Украине], чем было бы без нашего вмешательства», - подчеркнул Макгрегор.

По оценке полковника, Киев на протяжении многих лет страдал от коррупции из-за олигархов, действующих в своих интересах в условиях политической и социальной нестабильности.

Стало известно содержание нового пакета военной помощи США Украине

В настоящее время, отметил эксперт, ситуация значительно ухудшилась, ее уровень достиг пиковых значений. Он добавил, что Штаты создали на Украине особую экономику, которая «полностью зависит от американской помощи».

Макгрегор напомнил, что ранее события развивались по аналогичному сценарию в Афганистане, Боснии, Косово и во Вьетнаме. То есть, в тех регионах, в дела которых активно вмешивались США, резюмировал он.

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