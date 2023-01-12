В Стамбуле откроют музей Эрдогана

Он будет расположен в районе Касымпаша на восточном берегу залива Золотой Рог в европейской части города, где президент Турции провёл первые годы жизни.

В музее будут выставлены фотографии и видеокадры различных моментов жизни Реджепа Тайипа Эрдогана и его жены Эмине. В частности, там покажут запись речи турецкого лидера в ООН, где он заявил, что «мир больше пяти», намекая на необходимость реформирования Совета Безопасности ООН.