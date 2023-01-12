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1 час назад

В Стамбуле откроют музей Эрдогана

Говорит Москва

Он будет расположен в районе Касымпаша на восточном берегу залива Золотой Рог в европейской части города, где президент Турции провёл первые годы жизни.

В Стамбуле откроют музей Эрдогана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В музее будут выставлены фотографии и видеокадры различных моментов жизни Реджепа Тайипа Эрдогана и его жены Эмине. В частности, там покажут запись речи турецкого лидера в ООН, где он заявил, что «мир больше пяти», намекая на необходимость реформирования Совета Безопасности ООН.

Планируется, что музей будет открыт до выборов, которые состоятся 18 июня 2023 года.

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