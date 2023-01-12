Украинские СМИ сообщили о дефиците лекарств

«Из украинских аптек пропадают лекарства. Многие препараты попросту исчезли из продажи, за другими нужно побегать, так как они есть далеко не везде. Речь идет в основном об импортных лекарствах, которые аптекари массово заменяют более дешевыми аналогами», – говорится в источнике.

Отмечается, что дефицит лекарств мог возникнуть из-за снижения платежеспособного спроса в стране, боевых действий, а также общего дефицита препаратов на мировом рынке, который был вызван нехваткой сырья и пандемией коронавируса. Источник также добавляет, что ещё одной причиной мог стать новый закон, который запрещает к продаже на Украине лекарства от тех производителей, которые продолжают работать на российском рынке.