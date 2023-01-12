Украинские СМИ сообщили о дефиците лекарств

Согласно сообщениям местных СМИ, на Украине начался дефицит лекарственных средств. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские новостные издания.
«Из украинских аптек пропадают лекарства. Многие препараты попросту исчезли из продажи, за другими нужно побегать, так как они есть далеко не везде. Речь идет в основном об импортных лекарствах, которые аптекари массово заменяют более дешевыми аналогами», – говорится в источнике.
Отмечается, что дефицит лекарств мог возникнуть из-за снижения платежеспособного спроса в стране, боевых действий, а также общего дефицита препаратов на мировом рынке, который был вызван нехваткой сырья и пандемией коронавируса. Источник также добавляет, что ещё одной причиной мог стать новый закон, который запрещает к продаже на Украине лекарства от тех производителей, которые продолжают работать на российском рынке.
Ранее ситуацию с поставками лекарств в аптеки России прокомментировали в Минздраве.