Украина высказалась об отказе накладывать санкции на Белоруссию

«Сообщение некоторых СМИ о якобы просьбе Украины не включать Беларусь в последние пакеты санкций ЕС не соответствует действительности», — заявил он.

Николенко отметил, что на Белоруссию уже наложили ряд персональных ограничений, среди которых санкции против президента страны Александра Лукашенко.

Как утверждает пресс-секретарь, в санкционный список также попали военное командование республики, работники СМИ, 25 государственных органов и компаний военно-промышленного комплекса (ВПК). Он уточнил, что ряд секторальных санкций коснулся белорусского центрального банка. Помимо этого, были введены запреты на деятельность некоторых грузовых операторов.