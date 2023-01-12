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32 минуты назад

В европейской стране призвали США и Евросоюз выгнать российских послов

Елена Прошина

Бывший посол Польши в Москве Катажина Пелчыньская-Наленч заявила, что США и странам Евросоюза стоит выслать всех российских послов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В европейской стране призвали США и ЕС выгнать российских послов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Идеально было бы выгнать с запада всех российских послов и понизить уровень отношений. Если Польша сделает это односторонне, то это не будет полезно для Польши», – заявила Пелчыньская-Наленч в эфире радиостанции RMF FM.

Она также добавила, что такое развитие событий «ей бы очень понравилось».

Эстония потребовала от России сократить число дипломатов

При этом она уточнила, что Польша не хочет потерять своего диппредставителя в Москве.

«Если мы сейчас выгоним посла России, то россияне выгонят нашего посла. Это будет означать, что Польша в России будет иметь низшее представительство, чем другие страны Запада. И если бы в России начало что-то происходить, а мы не можем этого исключить, то тогда мы не имеем посла, не имеем информации не имеем доступа, не сидим за столом. Это нежелательная ситуация», – рассказала экс-посол.

Ранее Эстония потребовала от России сократить число дипломатов в стране.

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