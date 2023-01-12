В европейской стране призвали США и ЕС выгнать российских послов

Бывший посол Польши в Москве Катажина Пелчыньская-Наленч заявила, что США и странам Евросоюза стоит выслать всех российских послов. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Идеально было бы выгнать с запада всех российских послов и понизить уровень отношений. Если Польша сделает это односторонне, то это не будет полезно для Польши», – заявила Пелчыньская-Наленч в эфире радиостанции RMF FM.
Она также добавила, что такое развитие событий «ей бы очень понравилось».
При этом она уточнила, что Польша не хочет потерять своего диппредставителя в Москве.
«Если мы сейчас выгоним посла России, то россияне выгонят нашего посла. Это будет означать, что Польша в России будет иметь низшее представительство, чем другие страны Запада. И если бы в России начало что-то происходить, а мы не можем этого исключить, то тогда мы не имеем посла, не имеем информации не имеем доступа, не сидим за столом. Это нежелательная ситуация», – рассказала экс-посол.
Ранее Эстония потребовала от России сократить число дипломатов в стране.