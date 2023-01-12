В европейской стране призвали США и ЕС выгнать российских послов

«Если мы сейчас выгоним посла России, то россияне выгонят нашего посла. Это будет означать, что Польша в России будет иметь низшее представительство, чем другие страны Запада. И если бы в России начало что-то происходить, а мы не можем этого исключить, то тогда мы не имеем посла, не имеем информации не имеем доступа, не сидим за столом. Это нежелательная ситуация», – рассказала экс-посол.