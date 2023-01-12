Пока вы не уснули: условие Минска Москве и падение доллара ниже 68 рублей

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Минск поставил Москве условие для заключения союзных программ

Говорить о новом пакете интеграционных документов можно будет только при выполнении всех пунктов текущих союзных программ по углублению экономической интеграции с российской стороной. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

Доллар опустился ниже 68 рублей

Рубль в четверг утром укрепляет свои позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара упал ниже 68 рублей впервые с 26 декабря, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс евро опустился ниже 73 рублей впервые с 30 декабря, юаня — ниже 10 рублей впервые с 3 января.

«Это абсурд»: Захарова ответила на обвинения Еревана в адрес Москвы

Заявления о том, что Россия якобы создает угрозы для безопасности Армении, абсурдны. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Народы России и Армении связывают крепкие узы дружбы, они уходят корнями в глубину истории. Мы настроены и впредь всемерно укреплять как двусторонние отношения, так и взаимодействие в общих интеграционных объединениях - ОДКБ, ЕАЭС, СНГ. На этом фоне заявления из Еревана, будто российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении, это абсурд", - сказала она.

Названный монстром российский танк заметили в зоне СВО

Российский танк Т-90М, который в США назвали монстром заметили в зоне специальной военной операции (СВО). Его в своем Telegram-канале на видео показал военный корреспондент Андрей Руденко.

Умер последний советник Горбачева

Экс-руководитель ЦК компартии Узбекской ССР, председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР Рафик Нишанов умер на 96-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналиста Рахимджона Султанова.

«Руки потирать не время»: Песков о ситуации в Соледаре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные в Соледаре действовали самоотверженно и героически, однако основная работа все еще впереди. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянам рассказали, спасет ли вакцина от "кракена"

Вирусолог Александр Чепурнов в разговоре с Рамблером прокомментировал выявление в России нового подварианта "омикрон"-штамма COVID-19 "кракен" и рассказал о его отличительных особенностях.

Бывшего футболиста насмерть загрызли собаки

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В Замбии в саду собственного дома собаки насмерть загрызли бывшего футболиста сборной страны Филемона Мулала. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Стало известно, чем лечился Костомаров до госпитализации

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров до своей госпитализации болел неделю и лечился нетрадиционными методами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Роман Костомаров был госпитализирован и помещен в реанимационное отделение 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке. Медики диагностировали у него левостороннюю пневмонию. Прогнозов врачи пока не дают.

Талибы* представили суперкар

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