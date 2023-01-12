Пока вы не уснули: условие Минска Москве и падение доллара ниже 68 рублей

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Говорить о новом пакете интеграционных документов можно будет только при выполнении всех пунктов текущих союзных программ по углублению экономической интеграции с российской стороной. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.
Рубль в четверг утром укрепляет свои позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара упал ниже 68 рублей впервые с 26 декабря, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс евро опустился ниже 73 рублей впервые с 30 декабря, юаня — ниже 10 рублей впервые с 3 января.
Заявления о том, что Россия якобы создает угрозы для безопасности Армении, абсурдны. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Народы России и Армении связывают крепкие узы дружбы, они уходят корнями в глубину истории. Мы настроены и впредь всемерно укреплять как двусторонние отношения, так и взаимодействие в общих интеграционных объединениях - ОДКБ, ЕАЭС, СНГ. На этом фоне заявления из Еревана, будто российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении, это абсурд", - сказала она.
Российский танк Т-90М, который в США назвали монстром заметили в зоне специальной военной операции (СВО). Его в своем Telegram-канале на видео показал военный корреспондент Андрей Руденко.
Экс-руководитель ЦК компартии Узбекской ССР, председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР Рафик Нишанов умер на 96-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналиста Рахимджона Султанова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные в Соледаре действовали самоотверженно и героически, однако основная работа все еще впереди. Об этом сообщает ТАСС.
Вирусолог Александр Чепурнов в разговоре с Рамблером прокомментировал выявление в России нового подварианта "омикрон"-штамма COVID-19 "кракен" и рассказал о его отличительных особенностях.
В Замбии в саду собственного дома собаки насмерть загрызли бывшего футболиста сборной страны Филемона Мулала. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров до своей госпитализации болел неделю и лечился нетрадиционными методами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Роман Костомаров был госпитализирован и помещен в реанимационное отделение 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке. Медики диагностировали у него левостороннюю пневмонию. Прогнозов врачи пока не дают.
Афганские разработчики представили первый национальный суперкар Mada 9. Как сообщает Autonews, первые фото автомобиля опубликовал в соцсетях представитель «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Забиулла Муджахид.