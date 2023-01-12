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54 минуты назад

Две страны поссорились с ЕС из-за пальмового масла

Мария Иванова

Малайзия и Индонезия задумались об остановке поставок пальмового масла в ЕС из-за европейского законопроекта против вырубки лесов. Об этом сообщает Reuters.

Две страны поссорились с ЕС из-за пальмового масла
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В декабре Европарламент и Совет ЕС согласовали предварительную версию законопроекта, запрещающего импорт товаров, для производства которых вырубали лес.

Документ, среди прочего, затрагивает производство мяса, кофе, пальмового масла, древесины и бумажной продукции.

Малайзия и Индонезия - крупнейшие в мире производители пальмового масла - сочли законопроект дискриминационным, отмечает Reuters.

Министр сырьевых товаров Малайзии Фадилла Юсоф заявил, что меры похожи на барьер для защиты собственных товаров ЕС. Он призвал Всемирную торговую организацию (ВТО) вмешаться в ситуацию.

Также Юсоф заявил, что Малайзия и Индонезия обсуждают полную остановку поставок пальмового масла в ЕС, чтобы сосредоточиться на других рынках.

«Один из вариантов может заключаться в том, что мы просто остановим экспорт в Европу и сосредоточимся на других странах, если в ЕС будут чинить нам препятствия», - подчеркнул он.

Президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим ранее на этой неделе договорились «бороться с дискриминацией в отношении пальмового масла».

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