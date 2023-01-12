Две страны поссорились с ЕС из-за пальмового масла

Малайзия и Индонезия задумались об остановке поставок пальмового масла в ЕС из-за европейского законопроекта против вырубки лесов. Об этом сообщает Reuters.
В декабре Европарламент и Совет ЕС согласовали предварительную версию законопроекта, запрещающего импорт товаров, для производства которых вырубали лес.
Документ, среди прочего, затрагивает производство мяса, кофе, пальмового масла, древесины и бумажной продукции.
Малайзия и Индонезия - крупнейшие в мире производители пальмового масла - сочли законопроект дискриминационным, отмечает Reuters.
Министр сырьевых товаров Малайзии Фадилла Юсоф заявил, что меры похожи на барьер для защиты собственных товаров ЕС. Он призвал Всемирную торговую организацию (ВТО) вмешаться в ситуацию.
Также Юсоф заявил, что Малайзия и Индонезия обсуждают полную остановку поставок пальмового масла в ЕС, чтобы сосредоточиться на других рынках.
«Один из вариантов может заключаться в том, что мы просто остановим экспорт в Европу и сосредоточимся на других странах, если в ЕС будут чинить нам препятствия», - подчеркнул он.
Президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим ранее на этой неделе договорились «бороться с дискриминацией в отношении пальмового масла».