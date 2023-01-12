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27 минут назад

В Британии рассказали о непристойном поведении гостей вечеринки Джонсона

Алиса Селезнёва

Участники скандальных вечеринок на Даунинг-Стрит, проходивших с участием экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, занимались сексом. Об этом со ссылкой на телеканал ITV пишет The Times.

В Британии рассказали о развратном поведении гостей на вечеринке Джонсона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Борис Джонсон объявил о решении уйти в отставку 7 июля 2022 года. Этому предшествовал «патигейт» - скандал из-за участия премьера в вечеринках во время карантина. В январе 2022 года был опубликован «Доклада Сью Грей», посвященный коронавирусным вечеринкам премьер-министа. В докладе упоминается 16 таких собраний, в том числе день рождения главы правительства, который он отмечал на Даунинг-стрит 19 июня 2020 года, во время общенационального локдауна.

По информации The Times, одна из скандальных вечеринок Бориса Джонсона состоялась в апреле 2021 года, накануне похорон принца Филиппа. При этом ее гости вели себя непристойно.

«Многочисленные свидетели видели, как две пары вступали в интимные отношения друг с другом. Одна пара была замечена "трогающей друг друга" на кухне, прежде чем удалиться в темную комнату, из которой они позже вышли "взволнованными". Другая пара зашла в офис "с выключенным светом"», - отмечается в статье.

При этом источники сообщали политическому редактору ITV Полу Брэнду, что Джонсон на одной из вечеринок, проходивших во время локдауна в Великобритании, пошутил по поводу того, что она «самая несоциально-дистанцированнвя». По словам источника, присутствующие смеялись шутке премьер-министра, стоя «буквально плечо к плечу, как в вагоне метро», отмечает РБК.

В мире,Борис Джонсон,
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