В Британии рассказали о развратном поведении гостей на вечеринке Джонсона

Участники скандальных вечеринок на Даунинг-Стрит, проходивших с участием экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, занимались сексом. Об этом со ссылкой на телеканал ITV пишет The Times.

Борис Джонсон объявил о решении уйти в отставку 7 июля 2022 года. Этому предшествовал «патигейт» - скандал из-за участия премьера в вечеринках во время карантина. В январе 2022 года был опубликован «Доклада Сью Грей», посвященный коронавирусным вечеринкам премьер-министа. В докладе упоминается 16 таких собраний, в том числе день рождения главы правительства, который он отмечал на Даунинг-стрит 19 июня 2020 года, во время общенационального локдауна.

По информации The Times, одна из скандальных вечеринок Бориса Джонсона состоялась в апреле 2021 года, накануне похорон принца Филиппа. При этом ее гости вели себя непристойно.

«Многочисленные свидетели видели, как две пары вступали в интимные отношения друг с другом. Одна пара была замечена "трогающей друг друга" на кухне, прежде чем удалиться в темную комнату, из которой они позже вышли "взволнованными". Другая пара зашла в офис "с выключенным светом"», - отмечается в статье.