Посол Польши: ЕС ускорил работу над десятым пакетом антироссийских санкций

Евросоюз активизировал работу над десятым пакетом антироссийских санкций в преддверии годовщины начала военных действий на Украине. Об этом заявил Польскому агентству печати посол Польши в ЕС Анджей Садось, пишет ТАСС.

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«Работа действительно ускорилась. Польша с группой аналогично мыслящих стран сейчас предлагает новые санкции», - пояснил он.

По информации издания, страны ЕС хотят принять новый пакет санкций перед запланированным на начало февраля саммитом Украина-ЕС в Киеве. Также одной из причин активизации работы является годовщина начала специальной военной операции РФ.

Ожидается, что в ЕС вновь попытаются наложить санкции на бриллианты из РФ. «Стоимость экспорта бриллиантов для российского бюджета оценивается в €4,5 млрд. Это немало», - пояснил один из европейских дипломатов.

Санкции также могут быть применены и в отношении Белоруссии, в ЕС намерены синхронизировать их в определенных секторах с ранее наложенными на Россию.

«Венгрия уже заявила, что не согласится на некоторые фамилии в санкционных списках. Можно ожидать, что дойдет до очередной напряженности в отношениях с Будапештом», - пояснил один из осведомленных источников.

На Украине с 24 февраля проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию. В ответ рядом западных стран были введены обширные антироссийские санкции.