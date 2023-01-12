В Британии рассказали о развратном поведении гостей на вечеринке Джонсона

Во время одной из скандальных вечеринок на Даунинг-Стрит с участием тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сотрудники его аппарата позволяли себе «еще более развратное» поведение. Речь идет о том, что они занялись сексом во время мероприятия, пишет The Times со ссылкой на подкаст The PartyGate: Inside Story телеканала ITV.

Несколько свидетелей произошедшего рассказали, что две пары вступали в интимные отношения друг с другом прямо на вечеринке. Одни «трогали друг друга» на кухне, прежде чем удалиться в темную комнату, из которой позже вышли «взволнованными», пишет издание. Другая пара зашла в одно из помещений «с выключенным светом».