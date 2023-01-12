Племя маори потребовало от Sotheby’s вернуть национальные реликвии

Племя маори (коренной народ Новой Зеландии) обратилось к Sotheby's с требованием вернуть им национальные реликвии, выставленные аукционным домом на продажу. Речь идет, в первую очередь, о резной дубинке, подаренной одному британскому вице-адмиралу в 1886 году при условии, что она остается в семье этого человека.

Фото: Sothebys.com Sothebys.com

Эта история была описана в статье, опубликованной в том самом 1886 году в газете New Zealand Herald. В ней отмечалось, что по случаю Нового года в гавани Окленда была устроена гонка на лодках между представителями маори и британского королевского флота. Победу в ней одержали британцы, после чего на борту корабля HMS Nelson был устроен прием. Вождю Паоре Тухаере был вручен британский флаг, который предполагалось установить на его боевом каноэ. Взамен он подарил вице-адмиралу Джорджу Трайону дубинку из зеленого камня, которая передавалась в его семье из поколения в поколение. Как заявил вождь, эта дубинка была единственным настоящим сокровищем его племени Нгати Ватуа. Передавая реликвию вице-адмиралу, он просил, чтобы она хранилась только в его семье.

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Поскольку артефакт был выставлен сейчас на продажу, маори посчитали, что поставленное 137 лет назад условие было нарушено, а потому дубинка должна быть им возвращена. Как отметил представитель племени Нгариму Блэр, у них осталась лишь горстка артефактов, большинство из них были утеряны после нескольких волн мародерства со стороны "охотников за сокровищами", урбанизации и вынужденного переселения. Маори надеются, что аукционный дом или будущий покупатель рассмотрят возможность репатриации этой реликвии.

Та дубинка из зеленого камня, о которой идет речь, является самым дорогим предметом из всех новозеландских артефактов, выставленных в настоящее время на аукцион. Стартовая цена установлена на уровне в 24 тысяч фунтов стерлингов. Однако с молотка продается еще одна дубинка из граувакки, посох из дерева, а также останки чрезвычайно редких новозеландских птиц - кости ног ныне вымершего четырехметрового моа и брошь, сделанную из клюва гуйи, считающейся вымершей с 1907 года.

Кстати, в Новой Зеландии торговля культурными ценностями маори, созданными до 1980 года, регулируется государством, их нельзя экспортировать или продавать без специального разрешения. Однако эти законы не распространяются на зарубежные юрисдикции.

Как отмечает The Guardian, аукцион, который привлек внимание маори, проводится в то время, как в мире в очередной раз был поднят вопрос о праве собственности на артефакты коренных народов, особенно на те, которые были получены в результате колонизации, грабежей или войн. Недавно Британский музей подтвердил, что впервые участвует в "конструктивных дискуссиях" с Грецией по поводу возвращения некоторых мраморных скульптур Парфенона, вывезенных в начале XIX века лордом Элгином, послом Британии в Османской империи.

По словам руководителя отдела искусства новозеландского национального музея Те Папа Шарлотты Дэви, в мире произошел сдвиг в отношении к праву собственности на артефакты, полученные в колониальные времена, активно ведутся кампании за возвращение культурных ценностей.

В последние несколько лет сотни, а то и тысячи артефактов вернулись в страны, откуда были украдены. Так, США передали властям Ирака и Ливии произведения искусства, украденные из музеев во время вторжений и конфискованные из нескольких частных коллекций. Германия вернула Нигерии 20 исторических бронзовых скульптур из дворца бывшего Королевства Бенин. Нидерланды передали Панаме 343 артефакта доиспанской эпохи. В большинстве этих случаев инициатива исходила от пострадавшего от разграбления государства, хотя иногда добрую волю проявляют и музеи, где хранятся эти артефакты. Например, в 2019 году руководство Манчестерского музея решило вернуть коренным жителям Австралии реликвии, вывезенные с континента более 100 лет назад. Произошло это в рамках проекта по репатриации культурных ценностей, который запустил Австралийский институт исследований аборигенов и жителей островов Торресова пролива. Это, наверное, единственный случай, когда удалось договориться без привлечения властей.