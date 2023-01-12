Помешанная на сексе черепаха спасла свой вид от вымирания, родив 800 детей, пишет LADBible. Теперь рептилия наслаждается "пенсией".

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Как пишут СМИ, галапагосская черепаха Диего размножалась в неволе, чтобы спасти свой вид от вымирания на протяжении десятилетий. В 2020 году рептилию отправили доживать остаток своих дней на необитаемый остров. Сейчас черепахе 103 года, и она все еще жива.

"Диего внес большой вклад в родословную", - рассказал Хорхе Каррион, директор парка, в котором жила рептилия.

По словам специлистов, Диего был доставлен с Галапагосских островов около 80 лет назад научной экспедицией. Затем его отвезли в зоопарк Сан-Диего в Калифорнии, а около 50 лет назад перевезли на остров Санта-Крус. Именно там его включили в программу разведения и возрождения популяции вместе с 15 другими черепахами.