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39 минут назад

Помешанная на сексе черепаха спасла свой вид от вымирания, родив 800 детей

Газета.Ru

Помешанная на сексе черепаха спасла свой вид от вымирания, родив 800 детей, пишет LADBible. Теперь рептилия наслаждается "пенсией".

Помешанная на сексе черепаха спасла свой вид от вымирания, родив 800 детей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как пишут СМИ, галапагосская черепаха Диего размножалась в неволе, чтобы спасти свой вид от вымирания на протяжении десятилетий. В 2020 году рептилию отправили доживать остаток своих дней на необитаемый остров. Сейчас черепахе 103 года, и она все еще жива.

"Диего внес большой вклад в родословную", - рассказал Хорхе Каррион, директор парка, в котором жила рептилия.

По словам специлистов, Диего был доставлен с Галапагосских островов около 80 лет назад научной экспедицией. Затем его отвезли в зоопарк Сан-Диего в Калифорнии, а около 50 лет назад перевезли на остров Санта-Крус. Именно там его включили в программу разведения и возрождения популяции вместе с 15 другими черепахами.

Ранее черепаха с острова Святой Елены отметила 190-летие и стала старейшим животным в мире.

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