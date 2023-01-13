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23 минуты назад

Дипломат Украины извинился после скандала из-за запроса беседы Зеленского и главы Филиппин

ТАССиещё 1

Временный поверенный в делах Украины в Малайзии Денис Михайлюк в пятницу извинился перед МИД Филиппин за предполагаемое недопонимание по поводу просьбы Киева о телефонном разговоре между украинским президентом Владимиром Зеленским и филиппинским лидером Фердинандом Маркосом - младшим.

Украина извинилась перед Филиппинами после скандала с Зеленским
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В интервью медиагруппе ABS-CBN он подчеркнул, что не жаловался, когда сообщил на брифинге для прессы о том, что Манила еще не ответила на запрос, отметив дружеские отношения двух стран.

МИД Филиппин раскритиковал поведение украинского посла

"Мои дорогие коллеги, я приношу извинения за любое недопонимание, которое может быть вызвано не очень правильными или, возможно, неправильно понятыми [замечаниями]", - сказал он.

Кроме того, Михайлюк сообщил, что украинское правительство надеется открыть посольство в Маниле в этом году.

"Мы уже нашли помещение, выполнили необходимые процедуры с МИД, - отметил он. - Так что мы готовы, как только у нас будет бюджет".

Ранее Михайлюк сообщил филиппинским журналистам, что украинское правительство пытается с середины прошлого года связаться с президентом Филиппин, чтобы договориться о телефонном разговоре между лидерами двух стран. По его словам, украинская сторона с июня 2022 года дважды в месяц связывалась с филиппинским лидером через МИД республики. Позже филиппинское внешнеполитическое ведомство подвергло критике Михайлюка за разглашение прессе запроса на контакт с президентом Маркосом, назвав произошедшее нехорошей дипломатической практикой.

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