Украина извинилась перед Филиппинами после скандала с Зеленским

Временный поверенный в делах Украины в Малайзии Денис Михайлюк в пятницу извинился перед МИД Филиппин за предполагаемое недопонимание по поводу просьбы Киева о телефонном разговоре между украинским президентом Владимиром Зеленским и филиппинским лидером Фердинандом Маркосом - младшим.
В интервью медиагруппе ABS-CBN он подчеркнул, что не жаловался, когда сообщил на брифинге для прессы о том, что Манила еще не ответила на запрос, отметив дружеские отношения двух стран.
"Мои дорогие коллеги, я приношу извинения за любое недопонимание, которое может быть вызвано не очень правильными или, возможно, неправильно понятыми [замечаниями]", - сказал он.
Кроме того, Михайлюк сообщил, что украинское правительство надеется открыть посольство в Маниле в этом году.
"Мы уже нашли помещение, выполнили необходимые процедуры с МИД, - отметил он. - Так что мы готовы, как только у нас будет бюджет".
Ранее Михайлюк сообщил филиппинским журналистам, что украинское правительство пытается с середины прошлого года связаться с президентом Филиппин, чтобы договориться о телефонном разговоре между лидерами двух стран. По его словам, украинская сторона с июня 2022 года дважды в месяц связывалась с филиппинским лидером через МИД республики. Позже филиппинское внешнеполитическое ведомство подвергло критике Михайлюка за разглашение прессе запроса на контакт с президентом Маркосом, назвав произошедшее нехорошей дипломатической практикой.