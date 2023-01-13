Украина извинилась перед Филиппинами после скандала с Зеленским

Временный поверенный в делах Украины в Малайзии Денис Михайлюк в пятницу извинился перед МИД Филиппин за предполагаемое недопонимание по поводу просьбы Киева о телефонном разговоре между украинским президентом Владимиром Зеленским и филиппинским лидером Фердинандом Маркосом - младшим.

В интервью медиагруппе ABS-CBN он подчеркнул, что не жаловался, когда сообщил на брифинге для прессы о том, что Манила еще не ответила на запрос, отметив дружеские отношения двух стран.

"Мои дорогие коллеги, я приношу извинения за любое недопонимание, которое может быть вызвано не очень правильными или, возможно, неправильно понятыми [замечаниями]", - сказал он.

Кроме того, Михайлюк сообщил, что украинское правительство надеется открыть посольство в Маниле в этом году.

"Мы уже нашли помещение, выполнили необходимые процедуры с МИД, - отметил он. - Так что мы готовы, как только у нас будет бюджет".