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19 минут назад

В центре Львова арестовали недвижимость россиян

Lenta.ru

В центре Львова арестована нежилая недвижимость, которой владеют граждане России. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.

В центре Львова арестовали недвижимость россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По ходатайству прокурора Галицкой окружной прокуратуры Львова арестовано и передано в АРМА (Национальное агентство по розыску и менеджменту активов — прим. «Ленты.ру») имущество общества, конечным бенефициаром которого являются граждане РФ», — говорится в заявлении.

Речь идет о помещениях стоимостью в 3,8 миллиона гривен или в 104 тысячи долларов. Утверждается, что предприятие незаконно получило в собственность двухэтажное помещение площадью порядка 160 квадратных метров. Для этого его представители вступили в сговор с жителем Львова, отметили в офисе генпрокурора.

Используя поддельное решение суда, подозреваемый получил право собственности на объект, а затем передал имущество. Сейчас ведется досудебное расследование в отношении жителя Львова и должностных лиц предприятия. Его проводят по фактам легализации имущества, полученного преступным путем, мошенничества и фальсификации документов.

Жителю Львова уже сообщено о подозрении. Материалы в отношении других лиц выделили в отдельное производство.

В ноябре сообщалось, что в Киеве арестовали активы неназванной компании, а затем передали вырученные средства Вооруженным силам Украины (ВСУ). Речь, по данным МВД страны, шла о сумме в 40 миллионов гривен (около миллиона долларов).

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