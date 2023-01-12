В центре Львова арестовали недвижимость россиян

В центре Львова арестована нежилая недвижимость, которой владеют граждане России. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«По ходатайству прокурора Галицкой окружной прокуратуры Львова арестовано и передано в АРМА (Национальное агентство по розыску и менеджменту активов — прим. «Ленты.ру») имущество общества, конечным бенефициаром которого являются граждане РФ», — говорится в заявлении.

Речь идет о помещениях стоимостью в 3,8 миллиона гривен или в 104 тысячи долларов. Утверждается, что предприятие незаконно получило в собственность двухэтажное помещение площадью порядка 160 квадратных метров. Для этого его представители вступили в сговор с жителем Львова, отметили в офисе генпрокурора.

Используя поддельное решение суда, подозреваемый получил право собственности на объект, а затем передал имущество. Сейчас ведется досудебное расследование в отношении жителя Львова и должностных лиц предприятия. Его проводят по фактам легализации имущества, полученного преступным путем, мошенничества и фальсификации документов.

Жителю Львова уже сообщено о подозрении. Материалы в отношении других лиц выделили в отдельное производство.