Полковник США рассказал о «гитлеровской одержимости» Зеленского

Российская операция в Артемовске (украинское название – Бахмут) деморализует вооруженные силы Украины, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Бахмут имеет важнейшее значение. Для президента Украины Владимира Зеленского, по его словам, этот город стал «аналогом гитлеровской одержимости Сталинградом».
«Зеленский и его друзья, как видно, считают, что они не могут допустить падения Бахмута. Это сломит волю украинцев, деморализует их армию», – считает американский полковник.
По его словам, сейчас все зависит от российской стороны, погода на стороне российских войск, передает РИА «Новости».
Ранее в пятницу глава Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов Андрей Трошев заявил, что ни о каком оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи не идет.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский сказал газете ВЗГЛЯД, что в Артемовске находится не менее 5 тыс. бойцов ВСУ. По его словам, их до сих пор могут снабжать боеприпасами и провиантом.