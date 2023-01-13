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39 минут назад

Полковник США Макгрегор рассказал о «гитлеровской одержимости» Зеленского

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Российская операция в Артемовске (украинское название – Бахмут) деморализует вооруженные силы Украины, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Полковник США рассказал о «гитлеровской одержимости» Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Бахмут имеет важнейшее значение. Для президента Украины Владимира Зеленского, по его словам, этот город стал «аналогом гитлеровской одержимости Сталинградом».

«Зеленский и его друзья, как видно, считают, что они не могут допустить падения Бахмута. Это сломит волю украинцев, деморализует их армию», – считает американский полковник.

По его словам, сейчас все зависит от российской стороны, погода на стороне российских войск, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу глава Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов Андрей Трошев заявил, что ни о каком оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи не идет.

Донецкий депутат Владислав Бердичевский сказал газете ВЗГЛЯД, что в Артемовске находится не менее 5 тыс. бойцов ВСУ. По его словам, их до сих пор могут снабжать боеприпасами и провиантом.

В мире,Владислав Бердичевский,Андрей Трошев,Дуглас Макгрегор,Владимир Зеленский,Пентагон,
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