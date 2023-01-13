Российская операция в Артемовске (украинское название – Бахмут) деморализует вооруженные силы Украины, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Бахмут имеет важнейшее значение. Для президента Украины Владимира Зеленского, по его словам, этот город стал «аналогом гитлеровской одержимости Сталинградом».

«Зеленский и его друзья, как видно, считают, что они не могут допустить падения Бахмута. Это сломит волю украинцев, деморализует их армию», – считает американский полковник.

По его словам, сейчас все зависит от российской стороны, погода на стороне российских войск, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу глава Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов Андрей Трошев заявил, что ни о каком оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи не идет.