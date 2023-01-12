Обращение спикера сейма Латвии к Кличко на русском вызвало скандал

Спикеру сейма Латвии Эдварду Смилтенсу пришлось оправдываться за использование русской речи в общении с мэром Киева Виталием Кличко. Как сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье, поводом для разбирательств послужила публикация украинского градоначальника, который выложил кадры, не предназначенные для широкой аудитории.

На опубликованном видео Смилтенс обратился к Кличко на русском языке, назвав его другом и показав десять автобусов, набитых гуманитарной помощью. По словам депутата, ее жертвовали украинцам «тысячи» жителей Латвии.

Кличко решил обнародовать видеозапись. В результате на нее обратили внимание граждане Латвии, которые потребовали от парламентария объясниться. В соцсетях разгорелся скандал, после чего спикер Сейма оправдался, что использует русский язык лишь при общении с киевским мэром. Обычно же он говорит на латышском, английском и французском.