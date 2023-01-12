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38 минут назад

Обращение на русском спикера сейма Латвии к Кличко вызвало скандал

Никита Бородкин

Спикеру сейма Латвии Эдварду Смилтенсу пришлось оправдываться за использование русской речи в общении с мэром Киева Виталием Кличко. Как сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье, поводом для разбирательств послужила публикация украинского градоначальника, который выложил кадры, не предназначенные для широкой аудитории.

Обращение спикера сейма Латвии к Кличко на русском вызвало скандал
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На опубликованном видео Смилтенс обратился к Кличко на русском языке, назвав его другом и показав десять автобусов, набитых гуманитарной помощью. По словам депутата, ее жертвовали украинцам «тысячи» жителей Латвии.

Кличко решил обнародовать видеозапись. В результате на нее обратили внимание граждане Латвии, которые потребовали от парламентария объясниться. В соцсетях разгорелся скандал, после чего спикер Сейма оправдался, что использует русский язык лишь при общении с киевским мэром. Обычно же он говорит на латышском, английском и французском.

Кличко сообщил о спорах с правительством перед началом СВО

Напомним, что ранее в сети появились сообщения о том, что россияне, решившие переехать в Латвию, столкнулись с проблемами. Так, им предлагают заполнить «тест на лояльность», в котором есть вопросы об "аннексии Крыма" в 2014 году, просьба осудить "агрессию России в отношении Украины", подтвердить, что не оказывали материальную помощь Вооруженным силам РФ, помогали украинским беженцам и прочее. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва резко осуждает подобные анкеты.

В мире,Мария Захарова,Виталий Кличко,МИД России,
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