Обзор иноСМИ: "перезагрузка" от Си Цзиньпина и замерзшие дроны на Украине

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«Си планирует перезагрузить экономику и вернуть друзей»

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Financial Times рассказала, что за «хаосом» во внешней и экономической политике главы Китая Си Цзиньпина «происходит фундаментальная перезагрузка». По словам собеседников газеты - китайских официальных лиц и правительственных советников, Пекин разрабатывает политику, направленную на улучшение дипломатических отношений с Западом и на стимулирование экономики.

FT отмечает, что Си хочет восстановить устойчивый рост замедляющейся экономики Китая, улучшить положение сотен миллионов рабочих сельского хозяйства и стабилизировать рынок недвижимости. В сфере дипломатии Китай намерен уделить основное внимание связям с Европой, сильно пострадавшим из-за решения Пекина поддержать Россию в украинском кризисе. Британский эксперт по Китаю Ю Цзе заявил, что Пекин не хочет быть соперником для всего Запада и не хочет выглядеть изолированным на международных форумах. По словам источников FT, Пекин попытается убедить ЕС, что он готов использовать тесные отношения с Москвой для деэскалации.

На Украине замерзли дроны

В последние дни температура в некоторых регионах украинского кризиса опустилась значительно ниже нуля, что заморозило почву и открыло окно для потенциальных зимних наступлений с обеих сторон, отмечает Bloomberg. Однако у военных появились новые проблемы - батареи для беспилотников и радиостанций замерзают и требуют перезарядки в два раза чаще.

Кроме того, плохая видимость делает дроны непригодными для разведки и наведения артиллерийских орудий, а без беспилотников «орудиям приходится молчать». Bloomberg отмечает, что замерзшая земля позволяет использовать колесные и гусеничные машины, но есть и другие факторы, которые командиры должны учесть перед наступлением. Бывший офицер британской пехоты Эд Арнольда отметил, что в морозы «могут быть подорваны моральный дух, мобильность и логистика».

У Байдена нашли новые секретные документы

Помощники президента США Джо Байдена обнаружили как минимум еще одну партию секретных документов в «неположенном» месте, сообщает NBC со ссылкой на человека, знакомого с вопросом. По его словам, документы были найдены вне вашингтонского офиса Байдена, который он использовал после ухода из администрации Обамы.

Ранее в ноябре в том офисе были обнаружены первые документы с маркировкой о секретности. С тех пор помощники Байдена начали искать любые дополнительные секретные материалы, которые могли оказаться в других помещениях, которые он использовал. Байден сказал журналистам, что он был «удивлен» находкой и не знает, что было в документах. NBC отмечает, что по закону политики не могут оставлять такие документы у себя и должны передавать их в Национальный архив.

В Индию начали поставлять третью партию С-400

The Times of India сообщает, что в Индию начали поставлять третью партию зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Издание отмечает, что поставки начались «после некоторой задержки».

Индии до сих пор удавалось избегать санкций, связанным с законом США CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»), который в том числе направлен на предотвращение покупок российского оружия. The Times of India отмечает, что более 60 процентов военной техники Индии имеет советское или российское происхождение, поэтому страна продолжает искать альтернативные механизмы оплаты за новые поставки и обслуживание техники, чтобы избежать западных санкций.

В Apple задумали выпустить ноутбук с сенсорным экраном

Корпорация Apple работает над добавлением сенсорных экранов в свои компьютеры Mac, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Агентство отмечает, что этот шаг «бросит вызов давней ортодоксальности компании»: к примеру, один из ее основателей Стив Джобс называл ноутбуки с сенсорными экранами «эргономически ужасными».