Молдавский министр пообещал убрать российских миротворцев

Власти Молдавии будут добиваться вывода российского миротворческого контингента из Приднестровья мирным путем, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) страны Николай Попеску, передает портал Rubaltic.

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«Единственный метод, каким мы хотим достичь этой цели, — это дипломатия, переговоры и диалог с российской стороной и Приднестровьем», — сказал Попеску.

Он также отметил, что сейчас этого добиться трудно, поскольку Кишинев заморозил отношения с Москвой из-за конфликта на Украине.