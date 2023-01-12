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9 минут назад

Молдавский министр пообещал убрать российских миротворцев

Lenta.ru

Власти Молдавии будут добиваться вывода российского миротворческого контингента из Приднестровья мирным путем, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) страны Николай Попеску, передает портал Rubaltic.

Молдавский министр пообещал убрать российских миротворцев
Фото: ТАССТАСС

«Единственный метод, каким мы хотим достичь этой цели, — это дипломатия, переговоры и диалог с российской стороной и Приднестровьем», — сказал Попеску.

Он также отметил, что сейчас этого добиться трудно, поскольку Кишинев заморозил отношения с Москвой из-за конфликта на Украине.

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Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что страна стала заложником нынешней ситуации на Украине. Он признал, что Приднестровью приходится нелегко, однако республика выбрала миролюбивую позицию, сохраняет нейтралитет и приняла почти 60 тысяч беженцев.

В мире,Николай Попеску,Вадим Красносельский,
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