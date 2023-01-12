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16 минут назад

В Польше хотят вынудить другие страны НАТО поставлять на Украину танки

Парламентская газета

Варшава хочет вынудить другие страны НАТО начать поставки танков на Украину. Проигрыш Украины будет проигрышем Польши. Об этом заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире Польского телевидения.

В Польше захотели вынудить другие страны НАТО поставлять на Украину танки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Президент Польши Анджей Дуда заявил 11 января в ходе визита во Львов, что республика передаст киевскому режиму роту танков Leopard.

«Если мы не защитим независимую Украину, мы будем следующей целью. Об этом надо говорить прямо. Если Украина проигрывает, то проигрывает также Польша», — цитирует РИА «Новости» Мюллера.

Он пояснил, что Польша желает обеспечить способность Киева обороняться, для чего ему нужна техника.

«Политическое давление должно вызвать такой эффект, что другие европейские страны присоединятся к этим действиям», — подчеркнул он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также принял решение передать Киеву легкие танки AMX-10 RC. Французский политик Флориан Филиппо назвал такой шаг безумием и призвал прекратить поставки вооружений Киеву, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что такой шаг может лишь продлить страдания украинского народа, но не изменит ситуацию по достижению целей специальной военной операции.

В мире,Петр Мюллер,Филиппо Флориан,Эммануэль Макрон,Дмитрий Песков,Анджей Дуда,НАТО,
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