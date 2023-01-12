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30 минут назад

Сноуден прокомментировал обнаружение секретных бумаг в офисе имени Байдена

ТАСС

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что президент США Джо Байден (будучи вице-президентом) "скрылся" с большим количеством секретных документов, чем многие осведомители. Об этом он написал в своем Twitter в четверг, комментируя новость об обнаружении секретных документов в офисе Байдена в аналитическом центре.

Сноуден прокомментировал обнаружение секретных бумаг в офисе имени Байдена
Фото: ТАССТАСС

"Стоит отметить, что президент, похоже, скрылся с большим количеством секретных документов, чем многие осведомители. Для сравнения, Риаэлити Виннер (подрядчица Пентагона, арестованная за разглашение информации - прим. ТАСС) была приговорена к пяти годам всего за один документ", - говорится в тексте.

Сноуден отметил, что у Байдена, экс-президентов США Дональда Трампа и Билла Клинтона, а также бывшего главы Центрального разведывательного управления США Дэвида Петрэуса "десятки, сотни" секретных документов, за которые не последовало никакого наказания.

Об обнаружении документов

В понедельник CBS сообщал со ссылкой на источники, что в здании Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена, который был открыт при поддержке Пенсильванского университета в 2018 году, нашли около 10 секретных документов, относящихся ко времени, когда политик занимал пост вице-президента. Как подтвердили в Белом доме, документы обнаружили адвокаты Байдена 2 ноября 2022 года, после чего информацию об этом довели до сведения Национального архива США, куда должны передаваться все подобные бумаги. Сотрудники этого ведомства уведомили о случившемся Министерство юстиции США, которое начало проверку того, как секретные документы попали в здание аналитического центра. Проверка является предварительным шагом, после которого глава Минюста должен будет решить, необходимы ли дальнейшее расследование и назначение спецпрокурора, который занялся бы этим делом.

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