Сноуден прокомментировал обнаружение секретных бумаг в офисе имени Байдена

Об обнаружении документов

В понедельник CBS сообщал со ссылкой на источники, что в здании Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена, который был открыт при поддержке Пенсильванского университета в 2018 году, нашли около 10 секретных документов, относящихся ко времени, когда политик занимал пост вице-президента. Как подтвердили в Белом доме, документы обнаружили адвокаты Байдена 2 ноября 2022 года, после чего информацию об этом довели до сведения Национального архива США, куда должны передаваться все подобные бумаги. Сотрудники этого ведомства уведомили о случившемся Министерство юстиции США, которое начало проверку того, как секретные документы попали в здание аналитического центра. Проверка является предварительным шагом, после которого глава Минюста должен будет решить, необходимы ли дальнейшее расследование и назначение спецпрокурора, который занялся бы этим делом.