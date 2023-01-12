Назарбаева лишили еще одного почетного звания

Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лишили звания почетного сенатора. Причиной стало упразднение такого института, сообщил спикер Сената Маулен Ашимбаев. Об этом пишет казахстанское издание Tengrinews.
«Недели две-три назад, когда мы пересмотрели регламент, были внесены соответствующие изменения в регламент Сената, мы убрали из регламента звание почетного сенатора. У нас сейчас нет такого института. Причина, по которой мы приняли такое решение, - это то, что весь наш народ проголосовал на референдуме, который состоялся в июне, в ходе которого были исключены из Конституции нормы о Первом Президенте - Елбасы. Это решение народа», - заявил Ашимбаев.
При этом он добавил, что звание почетного сенатора было присвоено только одному человеку.
«Сейчас такое звание никому не дается. Поскольку сейчас у нас нет для этого законных оснований», - пояснил он.
Напомним, статус почетного сенатора Нурсултану Назарбаеву присвоили в мае 2019 года. За это решение единогласно проголосовали все депутаты верхней палаты казахстанского парламента. Через несколько дней ему вручили соответствующее удостоверение и знак.
Нурсултан Назарбаев занимал должность президента Казахстана более 30 лет, он объявил о своей отставке в марте 2019 года. После этого он сохранил ряд привилегий как обладатель особого статуса первого президента.