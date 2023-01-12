Назарбаева лишили еще одного почетного звания

«Недели две-три назад, когда мы пересмотрели регламент, были внесены соответствующие изменения в регламент Сената, мы убрали из регламента звание почетного сенатора. У нас сейчас нет такого института. Причина, по которой мы приняли такое решение, - это то, что весь наш народ проголосовал на референдуме, который состоялся в июне, в ходе которого были исключены из Конституции нормы о Первом Президенте - Елбасы. Это решение народа», - заявил Ашимбаев.