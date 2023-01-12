МИД Филиппин раскритиковал поведение украинского посла

Министерство иностранных дел Филиппин упрекнуло украинского временного поверенного в делах посольства Украины Дениса Михайлюка в нарушении дипломатической практики и разглашении запроса Киева на контакт с президентом страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглаву ведомства республики Карлоса Соррету.

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Напомним, что ранее дипломат пожаловался СМИ на игнорирование украинских запросов со стороны Филиппин. По словам Михайлюка, еще в июне Киев пытался организовать телефонный разговор президента Владимира Зеленского с главой Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, однако заявка и повторные обращения до сих пор остались без ответа.

По словам заместителя министра, запрос правительства Украины необходимо обсудить, однако раскрытие подобной информации прессе недопустимо.

«Мы не очень ценим, когда такие вещи делаются, Украина — страна, с которой у нас хорошие отношения. Когда подобные вещи освещаются представителями другого правительства через прессу, мы этого не ценим», — заявил Соретта.