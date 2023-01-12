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1 час назад

МИД Филиппин раскритиковал поведение украинского посла

Никита Бородкин

Министерство иностранных дел Филиппин упрекнуло украинского временного поверенного в делах посольства Украины Дениса Михайлюка в нарушении дипломатической практики и разглашении запроса Киева на контакт с президентом страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглаву ведомства республики Карлоса Соррету.

МИД Филиппин раскритиковал поведение украинского посла
Фото: EPA/TACCEPA/TACC

Напомним, что ранее дипломат пожаловался СМИ на игнорирование украинских запросов со стороны Филиппин. По словам Михайлюка, еще в июне Киев пытался организовать телефонный разговор президента Владимира Зеленского с главой Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, однако заявка и повторные обращения до сих пор остались без ответа.

По словам заместителя министра, запрос правительства Украины необходимо обсудить, однако раскрытие подобной информации прессе недопустимо.

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«Мы не очень ценим, когда такие вещи делаются, Украина — страна, с которой у нас хорошие отношения. Когда подобные вещи освещаются представителями другого правительства через прессу, мы этого не ценим», — заявил Соретта.

Ранее Михайлюк подчеркивал, что украинские власти предпринимали не одну попытку выйти на контакт с Маркосом. Вместе с тем дипломат не исключил, что молчание может быть связано с занятостью президента внутренними делами Филиппин.

В мире,Владимир Зеленский,Правительство Украины,
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