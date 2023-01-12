Блинкен назвал Китай общим вызовом для США и Японии

Китай является самым серьезным общим вызовом для США и Японии. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции, состоявшейся по итогам встречи в формате "два плюс два" с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств Соединенных Штатов и Японии.
"КНР является крупнейшим общим стратегическим вызовом, который стоит перед нами, а также перед нашими союзниками и партнерами", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.
Блинкен также приветствовал намерение японского государства в два раза увеличить военные расходы к 2027 году.
На этой неделе США с визитом посетит премьер-министр Японии Фумио Кисида, который находится в зарубежном турне по странам G7. Ожидается, что 13 января глава японского правительства проведет переговоры с президентом Джо Байденом, где будут подниматься вопросы наращивания двустороннего оборонного сотрудничества.