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41 минуту назад

Назарбаева лишили статуса почетного сенатора Казахстана

ТАССиещё 3

Председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил журналистам в четверг, что из регламента парламента убрали статус почетного сенатора, который ранее присвоили первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву.

Назарбаева лишили статуса почетного сенатора Казахстана
Фото: ТАССТАСС

"Вопрос был по званию почетный сенатор. Учитывая, что из конституции это было убрано [статьи о статусе и полномочиях первого президента страны], учитывая, что закон [о первом президенте] готовится к тому, чтобы поставить его на утрату, звание "почетный сенатор" мы убрали из нашего регламента. Завтра на совместном заседании палат парламента мы поставим на утрату закон "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы (лидере нации - прим. ТАСС)", - сказал Ашимбаев, отвечая на вопрос о том, сохранил ли Назарбаев статус почетного сенатора. Он пояснил, что ранее это статус был присвоен только одному человеку - первому президенту республики.

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Новый регламент работы парламента депутаты приняли на совместном заседании палат 19 декабря. Однако об отмене статуса почетного сенатора, присвоенного Назарбаеву, ранее не сообщалось.

Верхняя палата парламента Казахстана присвоила Назарбаеву статус почетного сенатора 30 мая 2019 года, когда председателем Сената была дочь первого президента республики Дарига Назарбаева. Согласно этому статусу, Назарбаев мог посещать заседания верхней палаты парламента.

Статус первого президента

5 июня в Казахстане состоялся референдум о внесении поправок в конституцию. Одним из изменений стало исключение статьи о статусе и полномочиях первого президента страны Нурсултана Назарбаева, а также положения, разрешавшего ему избираться на пост главы государства более двух раз подряд. Кроме того, исключена норма о неизменности статуса Назарбаева как лидера нации.

Сейчас в стране действует закон "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы", который регламентирует статус и привилегии Назарбаева, а также членов его семьи. Назарбаеву принадлежит право обращаться к народу, выступать перед парламентом и на заседаниях правительства. Первый президент обладает неприкосновенностью. Он не может быть подвергнут задержанию или аресту. Неприкосновенность распространяется на все имущество, принадлежащее на правах частной собственности Назарбаеву и совместно проживающим с ним членам его семьи.

В мире,Нурсултан Назарбаев,
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