Австралийский политик извинился за неудобный инцидент с нацистской формой

Премьер штата Новый Южный Уэльс в Австралии Доминик Перротте раскаялся после неудобного случая, произошедшего с ним во время празднования 21-летия.
По словам политика, день рождения он отметил в форме нацистов Третьего рейха.
Он подчеркнул, что стыдится своего решения примерить образ немецких карателей. Кроме того, премьер-министр извинился перед местными евреями, которым удалось уцелеть в результате истребительной политики Германии в годы Второй мировой войны.
«Я извиняюсь за эту ужасную ошибку», — добавил Перротте.
Уточняется, что описываемые события произошли с политиком почти два десятилетия назад. Сейчас премьеру 40 лет, добавили журналисты телеканала ABC.