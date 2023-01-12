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17 минут назад

Австралийский политик Перротте извинился за неудобный инцидент с нацистской формой

Слово и Дело

Премьер штата Новый Южный Уэльс в Австралии Доминик Перротте раскаялся после неудобного случая, произошедшего с ним во время празднования 21-летия.

Австралийский политик извинился за неудобный инцидент с нацистской формой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам политика, день рождения он отметил в форме нацистов Третьего рейха.

Он подчеркнул, что стыдится своего решения примерить образ немецких карателей. Кроме того, премьер-министр извинился перед местными евреями, которым удалось уцелеть в результате истребительной политики Германии в годы Второй мировой войны.

«Я извиняюсь за эту ужасную ошибку», — добавил Перротте.

Уточняется, что описываемые события произошли с политиком почти два десятилетия назад. Сейчас премьеру 40 лет, добавили журналисты телеканала ABC.

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