Австралийский политик извинился за неудобный инцидент с нацистской формой

Премьер штата Новый Южный Уэльс в Австралии Доминик Перротте раскаялся после неудобного случая, произошедшего с ним во время празднования 21-летия.

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По словам политика, день рождения он отметил в форме нацистов Третьего рейха.

Он подчеркнул, что стыдится своего решения примерить образ немецких карателей. Кроме того, премьер-министр извинился перед местными евреями, которым удалось уцелеть в результате истребительной политики Германии в годы Второй мировой войны.

«Я извиняюсь за эту ужасную ошибку», — добавил Перротте.