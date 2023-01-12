Макрон отказался просить прощения у Алжира за период колонизации

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не считает нужным просить прощения у Алжира за колонизацию. Почему - он объяснил в интервью алжирскому писателю Камелю Дауду для газеты Le Point.

Фото: EPA/TACC EPA/TACC

«Мне не нужно просить прощения, это не главное, это слово разорвет все связи. Хуже всего было бы заключить: «Мы приносим свои извинения, и каждый пойдет дальше своим путем», - заявил французский президент.

Макрон подчеркнул, что в памяти и истории не бывает «баланса всех счетов».

«Наоборот, всегда есть что-то невыразимое, что-то неправильно понятое, что-то, возможно, неразрешимое, что-то непростительное», - сказал он.

В то же время Макрон заявил, что надеется приветствовать своего алжирского коллегу Абдельмаджида Теббуна во Франции в 2023 году, чтобы продолжить работу по сохранению памяти и примирению между двумя странами.