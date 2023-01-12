У супруги Джо Байдена Джилл обнаружили онкологию. В прошедшую среду первой леди США сделали хирургическую операцию для лечения рака кожи. Ей удалили злокачественные новообразования. Об этом сообщает РИА Новости.

Белый дом опубликовал заявление лечащего врача президента США Кевина О'Коннора, который рассказал, что Джилл была проведена так называемая операция по методу Моса. Супруге президента удалили раковые ткани над правым глазом.

«Мы будем внимательно следить за этим участком [кожи] по мере того, как он будет заживать, но не ожидаем, что потребуются какие-либо дополнительные процедуры», - отметил врач.

При этом он добавил, что перед самой операцией на левой груди женщины обнаружили еще один участок кожи с раковыми тканями, который также был удален. Сейчас первая леди чувствует себя хорошо, уже сегодня она вернется в Белый дом.

В свою очередь CNN сообщает, что Байден диагностировали базальноклеточную карциному - это наиболее распространенный вид рака кожи. Отмечается, что из-за операции у 71-летней Джилл появились «отеки и синяки на лице», но она находится в хорошем настроении.