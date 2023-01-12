В США рассказали о новом способе слежки за Зеленским

«Если Киев собирается поливать помоями тех, кто не ложится спать, напевая "Украина прекрасная" и "Господи, храни Зеленского ", кажется справедливым отплатить ему тем же. Подумайте о недостатках Киева и о том, сколько американских политиков, аналитиков (…) и журналистов превратились в бессовестных украинских пропагандистов», — подчеркнул эксперт.