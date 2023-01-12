В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
50 минут назад

В США рассказали о новом способе слежки за Зеленским

Lenta.ru

США следует создать Центр по противодействию дезинформации по Украине из-за лжи правительства президента Владимира Зеленского. Об этом в статье для The American Conservative (TAC) заявил старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник экс-президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

В США рассказали о новом способе слежки за Зеленским
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам аналитика, созданный Киевом за счет американских налогоплательщиков Центр противодействия дезинформации работает против тех, кто призывает к отказу от эскалации конфликта и мирному урегулированию.

«Вашингтон рискует оказаться втянутым в ожесточенную, жестокую войну не по своей воле. Возможно, США пора создать свой собственный Центр по противодействию дезинформации, ориентированный на Украину», — отметил он.

Бэндоу обратил внимание, что украинский центр внес в свой реестр многих американцев, включая его самого, обвинив в якобы распространении российской пропаганды. В число обвиняемых попали телеведущий Такер Карлсон из Fox News, а также Джон Миршаймер из Чикагского университета, который подробно описал неправомерное поведение США и их союзников, вызвавшее нынешний кризис.

«Если Киев собирается поливать помоями тех, кто не ложится спать, напевая "Украина прекрасная" и "Господи, храни Зеленского ", кажется справедливым отплатить ему тем же. Подумайте о недостатках Киева и о том, сколько американских политиков, аналитиков (…) и журналистов превратились в бессовестных украинских пропагандистов», — подчеркнул эксперт.

В мире,Джон Миршаймер,Владимир Зеленский,Рональд Рейган,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители