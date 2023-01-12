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56 минут назад

В Южной Корее допустили размещение ядерного оружия

Никита Бородкин

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что Сеул может разместить у себя чужое ядерное оружие или создать собственное, если ситуация с КНДР будет ухудшаться. Об этом сообщает южнокорейское агентство Newsis.

В Южной Корее допустили размещение ядерного оружия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ходе доклада министра обороны Сон Ен Му президент поручил обеспечить в стране такую военную мощь, чтобы в случае нападения ответить «в 100 или даже 1000-кратном размере».

«Южная Корея может и разместить у себя ядерное оружие или заполучить его самостоятельно. Если сложится такая ситуация, с нашими научными технологиями мы сможем быстро, не затратив много времени, получить ядерное оружие», — сказал глава государства.

Вместе с тем Юн Сок Ель добавил, что в текущей ситуации следует выбирать «реалистично возможные» варианты, пояснив, что сейчас Сеул обсуждает с Вашингтоном обмен информацией, совместное планирование и реализацию планов относительно ядерных активов США.

Напомним, что высший руководитель КНДР Ким Чен Ын в ходе шестого пленума Трудовой партии Кореи восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны. Для этого требуется наладить массовое производство ядерных боеголовок, создать новую систему межконтинентальных баллистических ракет, которая способна на мгновенный контрудар, а также быстро завершить проект разведывательного спутника и ракеты-носителя для него.

По его словам, ситуация, в которой «южнокорейские марионетки стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР «в геометрической прогрессии». Отдельно Ким Чен Ын подчеркнул важность массового производства тактического ядерного оружия.

В мире,Чен Ким,
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