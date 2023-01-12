CNN сообщили об обнаружении онкологии у жены Байдена

Супруга президента США Джо Байдена Джилл перенесла хирургическую операцию по удалению злокачественных кожных новообразований для лечения рака кожи. Об этом сообщает CNN.

Фото: oscardelarent/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) oscardelarent/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Сообщается, что врачи удалили первой леди Соединенных Штатов две опухоли над глазами. Также во время осмотра медики обнаружили у Джилл еще одно новообразование, которое могло перейти в злокачественную форму. Его тоже удалили.

«Вся раковая ткань была успешно удалена, а на краях не осталось никаких остаточных раковых клеток кожи», — говорится в публикации.

Отмечается, что, согласно документу медицинской службы Белого дома, жене американского президента диагностировали базальноклеточную карциному, то есть наиболее распространенный вид рака кожи.

Сообщается, что у 71-летней Джилл из-за операции появились «отеки и синяки на лице», но женщина находится в «хорошем настроении» и «чувствует себя хорошо».