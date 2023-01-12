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1 час назад

CNN: жена Байдена Джилл перенесла операцию для лечения рака кожи

Газета.Ru

Супруга президента США Джо Байдена Джилл перенесла хирургическую операцию по удалению злокачественных кожных новообразований для лечения рака кожи. Об этом сообщает CNN.

CNN сообщили об обнаружении онкологии у жены Байдена
Фото: oscardelarent/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)oscardelarent/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Сообщается, что врачи удалили первой леди Соединенных Штатов две опухоли над глазами. Также во время осмотра медики обнаружили у Джилл еще одно новообразование, которое могло перейти в злокачественную форму. Его тоже удалили.

«Вся раковая ткань была успешно удалена, а на краях не осталось никаких остаточных раковых клеток кожи», — говорится в публикации.

Отмечается, что, согласно документу медицинской службы Белого дома, жене американского президента диагностировали базальноклеточную карциному, то есть наиболее распространенный вид рака кожи.

Сообщается, что у 71-летней Джилл из-за операции появились «отеки и синяки на лице», но женщина находится в «хорошем настроении» и «чувствует себя хорошо».

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По информации CNN, во время операции Джо Байден находился в больнице.

В мире,Джозеф Байден,
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